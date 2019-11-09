Нижний Новгород, , 13:54 — REGNUM Глава Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексей Мочкаев по решению Борского городского суда отстранен от должности в связи с возбуждением уголовного дела. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

В отношении Мочкаева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 и ст. 289 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности»). дело связано с периодом, когда Мочкаев являлся замглавы администрации Бора.

По версии следствия, на посту замглавы администрации подозреваемый злоупотребил полномочиями, организовав противоправную деятельность директором одного из муниципальных предприятий. Кроме того, Мочкаев принимал участие в управлении коммерческой организации, а также организовал получение ей льгот и преимуществ со стороны муниципального предприятия.

ИА REGNUM напоминает, Мочкаев работа в администрации Бора с 2005 по 2015 год в должности замглавы по экономике, транспорту, связи и координации торговли; а с 2015 по 2018 год — на посту первого заместителя главы администрации. На должность руководителя Нижегородского района областного центра Мочкаев был назначен 22 января 2018 года.