Великий Новгород, , 13:53 — REGNUM По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 12:00 сегодняшнего дня, 9 ноября, в регионе остаются подтопленными 35 населённых пунктов в десяти районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вода отступает!» — заявили в ведомстве.

Подтопленных домов уже значительно меньше, чем сутки назад — это 28 жилых построек, в которых проживают 68 человек. Под водой остаются более 600 приусадебных участков (622). Из-за размытых паводком или разрушенных дорог и переправ нет проезда к 13 населённым пунктам в шести районах.

Всего остаются повреждёнными 21 участок дорог и десять деревянных мостов.

Восстановительные работы продолжаются, к ним привлечены 483 человека и 209 единиц техники.

«Спасатели разбирают заторы на реках, откачивают воду и просушивают помещения», — отметили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате прохождения циклона через Новгородскую область произошло подтопление населенных пунктов в 11 районах. С 6 ноября в области действует режим чрезвычайной ситуации.

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