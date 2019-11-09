Ставрополь, , 15:38 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара, уничтожившего 11 временных жилищ для рабочих в Ставропольском крае. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила спасателям в 08:05 мск. Возгорание произошло в Арзгирском районе на 15 километре автодороги Арзгир — Садовое. Огнём охватило 11 времянок для жилья рабочих, общая площадь пожара составила около 800 кв. метров.

Для ликвидации возгорания привлекались 6 человек и 2 единицы техники. На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Предстоит узнать причину и обстоятельства возникновения пожара, оценить нанесённый огнём материальный ущерб, а также установить точную причину смерти погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подробностях гибели главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова, который погиб, оказывая помощь при тушении пожара в доме у своих соседей.

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