Николаев, Украина, , 13:14 — REGNUM В Николаевской области чиновники присвоили порядка 3 млрд гривен из 12 млрд, выделенных на строительство дорог. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

В расхищении средств участвовали должностные лица из службы автомобильных дорог Николаевской области и местного облавтодора. Хищение было совершено путем внесения в документы, заключенные с коммерческими структурами, ложных сведений об объеме задействованной техники и человеческих ресурсов при проведении работ, в результате чего чиновники присвоили около 3 млрд бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог.

Во время обысков, сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы, подтверждающие махинации.

Напомним, ранее в СБУ сообщалось о подозрении чиновников КГГА в присвоении части средств, выделенных на строительство окружной дороги.