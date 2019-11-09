Гватемала, , 13:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Гватемале. Об этом 9 ноября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 08:32 по всемирному координированному времени (11:32 мск). Очаг подземной стихии находился на глубине 197 км.

Эпицентр землетрясения располагался на территории департамента Санта Роса в 8 километрах от города Касильяс с населением около 8900 человек. Самый густонаселённый город вблизи от эпицентра — Сан-Хосе-Пинула, с населением около 47 тыс. человек, располагался в 15 км от эпицентра.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Данные о повреждениях зданий и объектов инфраструктуры отсутствуют.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 500 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

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