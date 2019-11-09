Дакка, , 13:11 — REGNUM Власти Бангладеш эвакуировали порядка 100 тыс. граждан из прибрежных регионов страны в связи с угрозой надвигающегося циклона, об этом 9 ноября сообщает Geo TV.

Ожидается, что циклон достигнет побережья страны в 20:00 часов по местному времени. К этому времени планируется эвакуировать из районов порядка 1 млн 500 тыс. человек.

В ожидании нашествия стихии власти страны отменили ряд праздничных мероприятий, в том числе традиционную ярмарку, на которой собираются десятки тысяч человек.

Напомним, в прибрежных районах Бангладеш проживает порядка 30 млн человек. Данные территории регулярно подвергаются ударам стихии За последние десятилетия в циклонах здесь погибли сотни тысяч человек.

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