Мехико, , 12:53 — REGNUM Группа сотрудников полиции была атакована неизвестными злоумышленниками на юге Мексики, жертвами атаки стали пять полицейских. Об этом 9 ноября сообщает портал Reforma.

Нападение произошло около 18:00 по местному времени 8 ноября (03:00 мск 9 ноября) в районе Сьерра-Сур у города Сан-Висенте-Коатлан в мексиканском штате Оахака.

В результате нападения погибли пять сотрудников полиции, ещё двое получили ранения. Губернатор штата Алехандро Мурат призвал прокуратуру провести тщательное расследование убийства стражей порядка.

Преступникам удалось скрыться с места происшествия, начаты мероприятия по их розыску. Ведётся расследование обстоятельств нападения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики Лопес Обрадор отказался принять помощь в борьбе с преступностью, предложенную президентом США Дональдом Трампом после гибели в Мексике 12 граждан США.

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