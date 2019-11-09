Кемерово, , 12:33 — REGNUM В ходе обысков у подозреваемых в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева был обнаружен схрон с золотом и оружием. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

В ходе обыска домовладения одного из подельников был обнаружен схрон. Он представлял из себя холодильник, закопанный в земле и сверху закрытый деревянными плахами и бетонными плитами.

Внутри этого схрона были найдены боеприпасы, наручники, перчатки и маски. В одном из пакетов лежали изделия из золота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева. Третий соучастник убийства — начальник Беловской спасательной группы Агентства по защите населения и территории Кемеровской области Марат Гарипов — был застрелен в ходе самого разбойного нападения на дом Лаврентьева.

Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кемеровской области.