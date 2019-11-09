Смоленск, , 11:59 — REGNUM В Смоленской области погиб глава Холм-Жирковского района Олег Макаров. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает портал Smol Daily.

В частном доме, расположенном недалеко от дома Макарова, произошел пожар. Глава района лично помогал соседям справиться с огнем.

Внезапно мужчина почувствовал себя плохо, когда пытался подняться по лестнице на чердак горящего дома.

В итоге глава района скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Известно, что пожар произошел вечером 8 ноября.

Про Макарова известно, что он родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Администрацию Холм-Жирковского района он возглавил в августе 2014 года.