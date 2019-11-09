Тегеран, , 10:38 — REGNUM Количество пострадавших в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе Ирана, достигло 529 человек. Об этом 9 ноября сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.

Подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в Иране ночью 7 ноября. Эпицентр подземной стихии находился в 156 километрах юго-восточнее города Тебриза, расположенного в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Руководитель центра по медицинской помощи и борьбе с чрезвычайными ситуациями в регионе Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани сообщил, что общее количество пострадавших при землетрясении достигло 529 человек, из них госпитализирован был 31 человек.

Общее количество погибших в результате землетрясения составило пять человек. Были зафиксированы разрушения зданий в ряде населённых пунктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 300 пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших от землетрясения в Иране превысило 300 человек – СМИ