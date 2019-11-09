Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Правительство США начало расследование в отношении компании Aventura Technologies Inc, подозреваемой в незаконных продажах китайского оборудования для систем видеонаблюдения и безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По данным обвинения, базирующаяся в Нью-Йорке компания Aventura Technologies Inc с 2006 года поставляла китайское оборудование, выдавая его за продукцию американских производителей. Клиентами Aventura являлись не только частные компании, но и правительственные учреждения, включая военные ведомства.

Прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью рассказал, что расследование в отношении компании Aventura было начато после того, как сотрудник подразделения безопасности военно-воздушных сил США обнаружил китайское происхождение программного обеспечения для одного из поставленных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в китайском городе Гуанчжоу по подозрению в контрабанде оружия был задержан пилот американской почтовой компании FedEx.

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