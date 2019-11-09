Уфа, , 10:30 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в поджоге мечети, задержан полицией в Уфе. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Башкирии.

Пожар произошёл ночью 3 ноября в мечети «Хамза». Площадь пожара составила 15 кв. метров, пострадавших нет. При осмотре места происшествия было установлено, что возгорание стало результатом поджога.

По факту пожара и повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования дела был по подозрению в поджоге задержан 39-летний житель Уфы. Задержанный рассказал полицейским, что в день пожара проходил мимо мечети и, увидев незапертую дверь, зашёл в помещение.

В мечети было темно, и мужчина решил разыскать муллу, освещая себе путь спичкой. Никого не увидев, подозреваемый покинул мечеть, бросив горевшую спичку на пол. После этого начался пожар.

Отмечается, что задержанный сожалеет о том что произошло. В настоящее время задержанного отпустили под подписку о невыезде. Сумма нанесённого мечети ущерба устанавливается.

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