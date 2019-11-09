Смоленск, , 09:38 — REGNUM Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Петрович Макаров погиб, оказывая спасателям помощь при тушении пожара в частном доме, который произошёл в его муниципалитете. Об этом 8 ноября сообщил в своём официальном аккаунте в социальной сети Twitter губернатор региона Алексей Островский.

Пожарные 61.mchs.gov.ru

Островский сообщил, что глава Холм-Жирковского района Олег Макаров скончался при тушении пожара в чужом доме. Глава региона назвал Макарова замечательным человеком и отличным главой района.

Гибель Макарова губернатор области назвал большой потерей для семьи и общества.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар в частном жилом доме в посёлке Холм-Жирковский, расположенном на улице Школьный проезд начался в 21:30 мск 8 ноября. С пожаром боролись четыре человека и две единицы техники. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в жилом частном доме в селе Катынь Смоленской области.

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