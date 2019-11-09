Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Двое рабочих погибли, один пострадал при обвале грунта, который произошёл при раскопке котлована в Казахстане. Об этом 8 ноября сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло 8 ноября в 20:54 (17:54 мск) в городе Шымкенте в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района по проспекту Назарбаева. Обвал грунта произошёл при выполнении работ по раскопке котлована рабочими ТОО «ЮгСтройСервис-Н».

Размер котлована составлял 37 м на 37 м при глубине 20−25 м. При обвале грунта под завалами оказались погрузчик, экскаватор и каток с водителями. Поисково-спасательные работы продолжались около пяти часов.

В результате проведённых спасательных работ были обнаружены тела двух мужчин 1969 и 1965 годов рождения. Оба погибших скончались на месте происшествия. Удалось спасти одного пострадавшего, он был госпитализирован. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

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