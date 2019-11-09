Санкт-Петербург, , 08:50 — REGNUM Коллекция редких растений оранжереи Таврического сада была спасена от замерзания в Санкт-Петербурге. Об этом 8 ноября сообщается в группе оранжереи в социальной сети «ВКонтакте».

Оранжерея Таврического сада (сс) Andris Malygin

Из-за аварии на теплотрассе в оранжерею перестало поступать тепло, температура воздуха в помещениях оранжереи снизилась до +10 градусов и продолжала понижаться. Редчайшим растениям угрожала гибель от холода.

Сложность состояла в том, что прорыв случился на участке трубопровода, у которого не удаётся определить собственника. А отремонтировать трубу за свой счёт оранжерея не в состоянии.

На помощь оранжерее пришли сотрудники ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», которые на добровольных началах провели диагностику трубы, определили фронт работ и устранили аварию за 3,5 часа. Благодаря своевременной помощи, сейчас в оранжерею снова начало поступать тепло.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на теплотрассе, из-за которой в оранжерею Таврического сада в Санкт-Петербурге перестало поступать тепло и редким растениям стала угрожать гибель от холода.

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