Среднеуральск, Свердловская область, , 07:55 — REGNUM В Свердловской области «Среднеуральская птицефабрика» уволит 196 человек. Как сообщают местные СМИ, сотрудники предприятия уже получили уведомления о сокращении.

Уточняется, что на птицефабрике будут остановлены два цеха по забою птицы, которые осуществляют слив отходов производства. Предприятие не может исполнить предписание надзорных органов о соблюдении экологического законодательства, что и стало причиной массовых сокращений.

Напомним, что ранее в ходе надзорных мероприятий руководству Среднеуральской птицефабрики внесли предписание о недопустимости сливов хозяйственных отходов в близлежащие водоёмы.

Отметим, что всего на предприятии трудится 787 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Среднеуральскую птицефабрику уже штрафовали за нарушение природоохранного законодательства.