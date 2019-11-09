Великий Новгород, , 07:47 — REGNUM В Великом Новгороде в выходные, 9 и 10 ноября, проведут сбор помощи для жителей районов, пострадавших от дождевого паводка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре городской администрации, сбор вещей и продовольствия состоится в «мини-мэриях»: отделах-центрах по работу с населением по месту жительства во всех районах города.

С 11:00 до 15:00 9 и 10 ноября здесь будут собирать для пострадавших.

«Людям, попавшим в беду, нужны продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, а также теплая одежда, обувь, бутилированная вода, одеяла, подушки, матрасы, постельное бельё», — отметили организаторы акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от последствий затяжных ливней и подъёма воды в реках пострадали жители 11 районов Новгородской области. В регионе с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации.

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