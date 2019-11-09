Великий Новгород, , 07:31 — REGNUM Жители Великого Новгорода с утра 9 ноября публикуют в социальных сетях фото набережных реки Волхов в черте города, на которых виден подъём уровня воды в реке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Воды прибыло за ночь», — пишут горожане.

Набережная реки Волхов в Великом Новгороде Скриншот из социальной сети «Вконтакте» vk.com/region53

На фото видны подтопленные набережные в районе Торговой стороны города — так называемые нижние набережные, подходящие почти вплотную к реке, — их порой подтапливает и в весенний паводок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области старший оперативный дежурный Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Александр Павлов сообщил, что в течение двух суток ожидается подъём уровня воды в реке Волхов, но без достижения критической отметки.

При этом ранее ГУ МЧС России по Новгородской области распространило предупреждение о том, что уровень воды в реке Волхов 8 ноября достиг 413 см при неблагоприятной отметке 455 см и подъём воды продолжится 8−11 ноября.

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Напомним, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями домов, дворов и дорог в 11 районах.

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