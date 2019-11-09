Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает информационный портал Е1, авария произошла вечером 8 ноября в посёлке Исток под Екатеринбургом.

По предварительным данным дорожной полиции, управлявший мотороллером подросток не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ», который после столкновения отбросило на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована с переломами. Также в аварии пострадал сам несовершеннолетний водитель мотороллера и два его пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области несовершеннолетние водители уже попадали в дорожно-транспортные происшествия.

Так 21 августа в посёлке Сагра 14-летний подросток на спортбайке сбил на лесной дороге женщину. Водительских прав на управление транспортом у несовершеннолетнего не было.

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А 26 августа в селе Дерябино 14-летний школьник на мопеде был сбит автомобилем «Хендэ». Подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

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