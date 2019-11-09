Сантьяго, , 14:28 — REGNUM Эксперты Организации Объединённых Наций осудили чрезмерное применение чилийской полицией силы во время антиправительственных протестов, продолжающихся уже три недели. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Миссия из шестерых экспертов ООН в Чили написала на странице в Twitter, что в ходе столкновений погибли как минимум 20 человек, а ранения получили порядка 1 600, в том числе и сотрудники полиции.

В миссии также предупредили, что насилие не может быть ответом на социальные и политические требования граждан. Было подчёркнуто, что большое число раненых свидетельствует о том, что использование силы полицией зачастую было неоправданным и не соответствовало масштабу вреда, который протестующие пытались нанести полицейским.