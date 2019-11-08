Абакан, , 23:13 — REGNUM Открытое горение сухой травы ликвидировано пожарными в Хакасии. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пале сухой травы в Алтайском крае Хакасии поступило в региональное ведомство в 19:21 мск. Протяжённость фронта травяного пожара составила 10 км.

Уточняется, что пожар приблизился на расстояние в один километр к населённому пункту Белый Яр. К ликвидации огня привлекалось 65 человек и 19 единиц техники.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 21:15 мск, полная ликвидация пожара произошла в 21:29 мск. Пострадавших нет, распространение огня на жилые дома удалось предотвратить.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тушении спасателями нескольких лесных пожаров на Кубани общей площадью более 15 га.

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