Великий Новгород, , 22:53 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 22:00 8 ноября, произошёл спад уровней воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На территории 16 населённых пунктов Демянского, Крестецкого, Боровичского, Маловишерского, Волотовского и Любытинского районов освободились от воды 97 жилых домов, в которых живут 291 человек, а также 61 приусадебный участок и 14 участков дорог», — отметили в ведомстве.

Подтопленными остаются 34 населенных пункта в десяти районах Новгородской области. Это ещё 69 жилых домов, в которых проживают 119 человек, а также 623 приусадебных участка.

В регионе повреждено 28 участков дорог, 11 деревянных мостов, нет проезда к 13 сёлам и деревням в шести районах.

Из зоны ЧС эвакуировано 78 человек. Восстановительные и спасательные работы продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная обстановка сложилась в Демянском, Крестецком и Валдайском районах.

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