Москва, , 22:42 — REGNUM В Москве неизвестные похитили мужчину в дилерском автоцентре на Рублёвском шоссе. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Петр Данилов © ИА Красная Весна

По информации ведомства, около 17:15 на службу «02» поступило сообщение о том, что на территории автоцентра двое неизвестных связали мужчину, силой посадили его в машину и скрылись.

Для поимки злоумышленников в городе был объявлен план «Перехват», вскоре искомый автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на МКАД. Водитель и пассажир были задержаны, на заднем сидении машины был обнаружен связанный мужчина.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД.