Бали, Индонезия, , 22:44 — REGNUM Молодожёны из Австралии и 20 членов их семьи пожаловались на сотрудников авиакомпании, снявших их с рейса якобы из-за того, что они выглядят как «этнические мусульмане». Об этом 8 ноября сообщает портал News.com.au.

Новобрачные с родственниками возвращались в австралийский город Мельбурн после празднования церемонии бракосочетания, которая прошла на Бали. Во время выезда самолёта на взлётно-посадочную полосу компания вступила в словесную перепалку с бортпроводниками, ситуация накалилась настолько, что командир экипажа принял решение о возврате в терминал аэропорта.

В терминале пассажиров высадили и передали в руки полиции. Члены семьи утверждают, что бортпроводники стали оскорблять их из-за внешнего вида и из-за того, что они являются мусульманами. Как пояснил один из мужчин, конфликт начался с того, что он указал бортпроводнице на неисправность экрана, встроенного в сиденье кресла. В ответ стюардесса якобы оскорбила его.

Со своей стороны члены экипажа воздушного борта утверждают, что компания вела себя очень шумно и вызывающе ещё до посадки в самолёт, а оскорбить их по религиозному признаку стюардесса не могла, так как сама является мусульманкой.

Представители авиакомпании Jetstar, которой принадлежит самолёт, пообещали расследовать инцидент и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что латвийский авиаперевозчик airBaltic скрыл от надзорных органов опасное авиапроисшествие, которое могло закончиться крушением самолёта Bombardier CS300 со 130 пассажирами на борту.

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