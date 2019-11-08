Челябинск, , 22:16 — REGNUM В Челябинске местный житель получил срок за убийство по найму. Отца своего приятеля он согласился убить за 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление произошло в сентябре 2018 года. Гражданин получил от приятеля и его матери информацию о местонахождении жертвы, приехал на место и несколько раз выстрелил мужчине в спину и голову. Это произошло в присутствии супруги потерпевшего. Мужчина впоследствии скончался в больнице.

За совершённое преступление убийца получил сумму, эквивалентную $2 тыс. А затем он был пойман. В содеянном раскаялся, заключил со следствием досудебное соглашение. Центральный райсуд Челябинска отправил его на десять лет в колонию строгого режима.