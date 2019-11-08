Москва, , 22:12 — REGNUM Двое мужчин похитили посетителя автоцентра, расположенного на Рублёвском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

«На службу «02» поступило сообщение о том, что на территории дилерского автоцентра, расположенного на Рублёвском шоссе, двое злоумышленников связали мужчину, силой посадили в свою автомашину и с места происшествия скрылись», — сказали в пресс-службе.

Однако злоумышленников удалось задержать благодаря введённому плану «Перехват». Автомобиль с похитителями и жертвой похищения был задержан на МКАД. Были задержаны водитель и пассажир авто, а связанный похищенный мужчина находился на заднем сиденье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Подмосковье были задержаны четверо мужчин. Правоохранительные органы задержали их по подозрению в похищении человека и вымогательстве выкупа.

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