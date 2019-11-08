Душанбе, , 21:33 — REGNUM В результате нападения на погранпост на таджикско-узбекской границе, по данным СМИ, погибших силовиков в три раза больше, чем официально было заявлено властями.

Так, по данным «Спутник Таджикистан», который ссылается на региональные власти Согдийской области, погибших оказалось четверо — кроме названных ранее Бахрома Шахзоды и Изатулло Абубакра, в Канибадаме и Пенджикенте вчера, 7 ноября, были похоронены ещё два пограничника — Диловар Толибов и Хофизджон Хусаинов. На организованных семьями погибших церемониях прощания присутствовали мэры указанных городов, заместители председателя Согдийской области и руководители погранслужбы, которые выразили соболезнования родным погибших.

Более того, по информации «Радио Озоди», в результате перестрелки есть ещё двое погибших представителей властей — 19-летние Ганиджон Давлат и Наимджон Саидолимов.

Напомним, 6 ноября Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана опубликовал сообщение о ночном нападении двадцати боевиков на погранзаставу № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод» на таджикско-узбекской границе. По официальной версии, силовиками были ликвидированы 15 нападавших и пятеро или четверо (тут данные ГКНБ и МВД расходятся) были задержаны. Позже ГКНБ сообщил, что нападавшие признались в причастности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыли в Таджикистан тремя днями ранее из Афганистана, незаконно преодолев госграницу.

Названы имена погибших на таджикской погранзаставе силовиков

Среди представителей власти, по официальной версии, погибших двое — пограничник Иззатулло Абубакр и милиционер Бахром Шахзода.

Отметим, что с тех пор никакой новой информации о произошедшем власти не предоставили.

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