Великий Новгород, , 21:30 — REGNUM В Новгородской области нет электроснабжения в семи сёлах и деревнях в трёх районах — Маловишерском, Окуловском и Шимском. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, в зоне отключения — 315 домов, в которых проживает 340 человек, в том числе четверо детей.

Среди обесточенных домов нет социально значимых объектов.

Восстановительные работы продолжаются.

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Напомним, в регионе с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации из-за последствий затяжных ливней, которые привели к паводкам в 11 районах Новгородской области. В зоне подтопления остаётся 31 населённый пункт, к 14 сёлам и деревням в семи районах всё ещё нет сухопутного проезда. Число эвакуированных достигло 76 человек.

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