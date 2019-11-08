Нижний Новгород, , 21:30 — REGNUM Улица Луганская была затоплена бобрами, построившими плотину в водопропускной трубе в городе Кирове в Нижегородской области. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Улица Луганская была затоплена после сильного дождя, прошедшего 7 ноября в Кирове. Водопропускная труба была прочищена аварийными бригадами «Гордормостстроя», но 8 ноября улицу опять затопило.

Как пояснили в администрации города, рядом с местом затопления находятся два озера, где обитают бобры. Предполагается, что животные сделали запруду, чтобы увеличить уровень воды, забив для этого ветками водопропускную трубу. После прочистки трубы аварийной бригадой бобры восстановили запруду, и вода хлынула на проезжую часть улицы.

В настоящее время специалистам удалось прочистить вход и выход в водоотводную трубу, но необходимо устранить ветки и прочий мусор в теле трубы, куда его набили трудолюбивые животные. Это можно сделать только вручную после понижения уровня воды. Аварийный участок огородили, проезд автомобилей по улице осуществляется лишь по одной полосе.

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