Киев, , 21:31 — REGNUM В киевском «Бюджет-кафе» 14 человек отравились во время поминального обеда, сообщили 8 ноября в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

В числе отравившихся один ребёнок. У потерпевших обнаружили патогенные организмы — сальмонеллу и колиформные бактерии. Эксперты выяснили, что люди отравились блюдом из злаков, которое является главным на поминках.

Кафе временно запретили работать с продуктами и обязали устранить все найденные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в ресторане «Кривое озеро» во время празднования свадьбы отравились 13 человек.

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