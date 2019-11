Тбилиси, , 21:22 — REGNUM Протестную акцию против показа фильма о двух танцорах нетрадиционной ориентации устроили члены ультранационалистической организации «Грузинский марш» в столице Грузии городе Тбилиси. Об этом 8 ноября сообщает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Участники акции протеста собрались возле кинотеатра «Амирани», где должна состояться премьера грузино-шведской кинокартины «А потом мы танцевали» (And Then We Danced), в которой рассказана история о двух геях.

Митингующие перекрыли подходы к кинотеатру и вступают в потасовки с полицией, пытаясь штурмовать здание. При этом глава «Грузинского марша» Сандро Брегадзе, несмотря на столкновения националистов с полицией, охарактеризовал акцию как «исключительно мирную».

При этом сообщается, что все билеты на премьерный кинопоказ выкуплены. Полиция призвала всех автомобилистов из-за блокировки протестующими проспекта возле кинотеатра воспользоваться альтернативными путями для проезда на автомобиле. Пресс-служба МВД Грузии сообщила об 11 задержанных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что члены и сторонники организации «Грузинский марш» намереваются не допустить показ кинокартины о геях в Тбилиси. Националисты заявили, что намереваются выстроиться в живой коридор возле кинотеатра «Амирани» и не пустить зрителей на кинопремьеру.

