Великий Новгород, , 20:53 — REGNUM В Новгородской области, по данным на вечер 8 ноября, остаются подтопленными 36 участков дорог в 12 районах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, актуальную информацию о размывах дорог региона опубликовал пресс-центр правительства региона в соцсетях.

Повреждённые участки дорог есть в Боровичском, Валдайском, Демянском, Крестецком, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Любытинском, Окуловском, Пестовском, Старорусском и Шимском районах области.

За прошедшие сутки дорожникам удалось ликвидировать разрушения на семи участках дорог. Это участок дороги Первомайское — Хотоли (Крестецкий район), Ярынья — Ламерье (Крестецкий район), Молвотицы — Мамоновщина (Маревский район), Неболчи — Устье — Водогон — Заполье — Петровское — граница Ленинградской области (Любытинский район), Топорок — Теребляны-2 (Окуловский район), Шимск — Старая Русса — Локня — Великий Луки — Гостеж (Старорусский район) и Уторгош — Передольская (Шимский район).

В восстановлении дорог задействованы более 180 единиц техники и 120 специалистов подрядных организаций. Новгородавтодор следит за дорожной обстановкой в регионе в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ликвидацию последствий паводка в Новгородской области сегодня, 8 ноября, оценил глава МЧС России Евгений Зиничев. Он побывал в Демянском районе, где осмотрел подтопленные территории, пообщался с жителями, а также провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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