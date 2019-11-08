Бордо, Франция, , 20:53 — REGNUM Неизвестные похитили редкие вина из личного погреба французского торговца в регионе Бордо, передаёт 8 ноября радио France Bleu.

Как сообщается, разбив окно в погребе, злоумышленники вынесли около сотни ящиков с винами на общую сумму порядка 500 тыс. евро.

По заявлению владельца, среди похищенного оказались как бордосские вина «Шато Петрюс», «Шато Марго», так и бургундские, в том числе «Романе-конти», возрастом в несколько десятков лет.

Сообщается, что следователям пока не удалось выйти на след похитителей и найти каких-либо свидетелей кражи.