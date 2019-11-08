Ульяновск, , 20:38 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске завершилось расследование уголовного дела о происшествии в офисе, где на глазах коллег едва не убили 32-летнюю женщину. В совершении преступления подозревают 60-летнего мужчину, с которым ранее жила пострадавшая, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление было совершено утром 20 августа 2019 года. Следствие полагает, что 60-летний обвиняемый пришёл в офис, узнав, что у 32-летней женщины, с которой он ранее совместно проживал, появился новый мужчина.

«Он пришёл к ней на работу, в офисное помещение. В присутствии сослуживцев обвиняемый нанес женщине не менее девяти ударов ножом, высказывая угрозы убийством. Потерпевшей удалось спастись, скрывшись в помещении рядом расположенного магазина», — отмечается в сообщении.

Мужчин инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Отметим, что в Заволжском районе Ульяновске завершено расследование другого дела, в котором конфликт между супругами завершился смертью. По данным следствия, скандал между супругами произошёл в ночь с 26 на 27 сентября 2019 года, в ходе которого 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс супруге не менее 10 ударов кулаком по голове, а когда она упала — стал избивать ее ногами. Женщина скончалась на следующий день в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.