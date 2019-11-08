Великий Новгород, , 20:10 — REGNUM В Великом Новгороде завершено расследование уголовного дела частного медицинского центра «Альтернатива», в котором выявили мошенническую схему со средствами новгородского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, фигурантами уголовного дела проходят семь сотрудников клиники, один из них заключил соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и уже направлено в Новгородский районный суд.

По версии следствия, в 2012—2015 годах в клинике завышали объёмы оказанной помощи, оплачиваемой за счёт средств фонда ОМС, приписывая её оказание в том числе уже умершим гражданам.

«В амбулаторные карты пациентов и иные документы вносились ложные, несоответствующие действительности сведения о якобы оказанных гражданам услугах. Фактически дорогостоящие процедуры, анализы и исследования проводились только на бумаге», — пояснили в пресс-службе УМВД.

Страховые организации регулярно перечисляли в адрес клиники оплату по выставленным счетам — ущерб превысил 7,4 млн рублей. По данным следствия, заработная плата врачей, вовлечённых в эту незаконную схему, достигала 500 тыс. рублей в месяц — при том, что работали они в клинике по совместительству по несколько часов в неделю.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.

Читайте также: Директор частной новгородской клиники подозревается в крупной афере

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступную схему в новгородской клинике выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД пресекли в декабре 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В скандале с новгородской медклиникой оказался замешан глава исполкома ОНФ