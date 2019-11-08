Тюмень, , 19:58 — REGNUM В Тюмени 8 ноября произошёл прорыв газопровода с дальнейшим горением. ЧП случилось на улице Холодильной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Информация о возгорании в единую диспетчерскую службу поступила в 14:55 по местному времени (12:55 мск). На месте работали 10 огнеборцев. Причина возгорания: во земляных работ был нарушен газопровод. Пострадавших нет.

В итоге оказалось нарушено газоснабжение одного многоквартирного дома, которое обещано запустить к 22:00 по местному времени.