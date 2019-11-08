Берлингтон, США, , 19:17 — REGNUM Один человек погиб, десять пострадали в результате разлива чистящего средства в ресторане быстрого питания в американском штате Массачусетс. Об этом 8 ноября сообщает телекомпания NBC.

Инцидент произошёл в ресторане Buffalo Wild Wings в городе Берлингтон. Сотрудник ресторана был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо, надышавшись при уборке помещений средством Super 8 с содержанием гипохлорита натрия. Вскоре после госпитализации сотрудник скончался. Отмечается, что это чистящее средство использовалось при уборке и раньше, реакции на него ни у кого не возникало.

Всего в больницу с признаками отравления химическим веществом попали восемь работников ресторана и два посетителя. Сразу же после этого все находившиеся в здании ресторана были эвакуированы. Власти города призвали всех жителей, посещавших ресторан, обратиться к медикам при первых признаках недомогания.

Как пояснил начальник пожарной охраны Берлингтона, Майкл Паттерсон, возможно, чистящее средство по неизвестной пока причине вступило в реакцию с каким веществом, что и стало причиной инцидента. Расследованием ЧП занимаются сотрудники федерального Управления по вопросам здравоохранения и безопасности труда.

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