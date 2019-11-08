Салехард, , 19:07 — REGNUM На Ямале женщина в поисках работы в интернете потеряла 1,86 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Жительнице Надымского района искала работу в интернете, и 13 октября ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который предложил оплату несложной работы: рекламировать на сайте товар, копировать туда тексты, размещать фотографии продукции. После этого потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая предложила вместо размещения рекламы на сайте создать с её помощью свой сайт. Она убедила потерпевшую переводить деньги на различные счета. В итоге надымчанка отдала неизвестным 1 млн. 862 тыс. руб.

По факту возбуждено уголовное дело по по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).