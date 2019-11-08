Пермь, , 18:45 — REGNUM В Законодательном собрании Пермского края сотрудники УФСБ провели оперативные мероприятия. В частности, обыски прошли в кабинетах комитета по инфраструктуре, сообщает пресс-службе регионального парламента.

Силовики изъяли компьютерную технику, служебный мобильный телефон председателя комитета Виктора Плюснина. Ранее УФСБ запрашивало заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012 — 2018 годы. В пресс-центре Заксобрания подчеркнули, что все документы, касающиеся инфраструктурных программ, размещены в открытом доступе краевого парламента на интернет-ресурсах.

Несмотря на возникающие сложности, связанные с проверками силовых ведомств деятельности инфраструктурного комитета Законодательного Собрания Пермского края, работа над главным финансовым документом региона — проектом бюджета на 2020−2021 годы — продолжается. Делается всё возможное, чтобы не допустить срыва подготовки законопроекта, отметили в краевом парламенте.