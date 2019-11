Тбилиси, , 18:43 — REGNUM К кинотеатру «Амирани» в Тбилиси прибыл спецназ. Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», спецназ оснащен спецредствами, в том числе щитами, и разместился у входа в кино.

Ситуация у кинотеатра «Амирани» на данный момент довольно напряженная. Там проходит акция протеста против показа фильма с гей-пропагандой.

Участники акции перекрыли проезжую часть и пытаются протолкнуться сквозь кордон полиции в здание кинотеатра, сообщает Sputnik. Уже задержаны двое участников акции.

В кинозале находятся всего около 20 человек, хотя распроданы были все билеты. Как заявила в прямом включении из зала оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, полиция по мере возможности заводит в здание тех, у кого на руках билеты. Показ фильма должен начаться в 20:00 (19:00 мск).

Напомним, премьера шведского фильма грузинского режиссера Левана Акина And Then We Danced проходит сегодня в Грузии, 8 ноября. Сюжет рассказывает о молодом танцоре, чья жизнь радикально меняется после того, как он влюбился в амбициозного соперника.

Председатель «Общества защиты прав детей» Гурам Палавандишвили заявил, что зрителей в кинотеатры Тбилиси и Батуми не будут пускать на премьеру фильма. Бывший депутат Дмитрий Лорткипанидзе не исключает, что во время премьеры в «Амирани» и «Аполло» может отключиться электроэнергия. Бизнесмен Леван Васадзе распространил видеообращение, в котором отметил, что съемки этого фильма пристыдили грузинскую культуру во всем мире. Грузинская православная церковь заявила о своем протесте против показа фильма о любви гей-пары.

6 ноября МВД Грузии опубликовало заявление, в котором объявило, что сотрудники ведомства обеспечат защиту общественной безопасности и права каждого человека на свободу выражения во время показа фильма. Национальный центр кинематографии Грузии 8 ноября опубликовал заявление, в котором призвал всех, включая представителей духовенства, воздержаться от вмешательства в показы фильма.

Читайте ранее в этом сюжете: У кинотеатров Тбилиси и Батуми мобилизована полиция

Читайте развитие сюжета: Посольство США заявило об антиамерианском характере акций в Тбилиси