* ИГ — запрещённая в России организация

Ярославль, , 18:42 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд вынес приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском управлении ФСБ. Рассмотрение уголовного дела началось 14 октября, обвинительный вердикт суд вынес 8 ноября.

Вынесение приговора Ярославское управление ФСБ

«Из материалов уголовного дела следует, что осуждённые с помощью мессенджера «Телеграм» установили контакт с представителями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировали совершить теракт в одном из регионов Российской Федерации. Реализовать свой преступный замысел террористы не смогли, так как 3 мая 2018 года были задержаны», — рассказали ИА REGNUM в ярославском управлении ФСБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ячейка планировала совершение террористического акта в месте массового религиозного паломничества шиитов в Дагестане. Суд приговорил участников террористической группы к длительным срокам заключения. Они получили от 9 до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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