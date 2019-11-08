Москва, , 18:48 — REGNUM Уголовное дело о контрабанде и продаже наркотиков, которые обвиняемый перевозил в автомобиле из Нидерландов, направила в суд прокуратура Новомосковского административного округа. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Как установило следствие, обвиняемый перевозил наркотические вещества на принадлежащем ему легковом автомобиле BMW, в котором были специально оборудованные тайники. С марта по октябрь 2018 года мужчина переправил в Россию из Голландии восемь кг экстази, более трёх кг гашиша, 92 г кокаина и более килограмма амфетамина.

Все наркотические вещества обвиняемый реализовывал в поселении Мосрентген в Новой Москве. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи очередной партии наркотиков покупателю.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Щербинский районный суд города Москвы. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении в Калужской области на восемь лет лишения свободы за перевозку наркотиков 24-летнего гражданина Египта, студента одного из институтов области.

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