Великий Новгород, , 18:25 — REGNUM Паводковая обстановка в Новгородской области стабилизируется. Об этом сегодня, 8 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области сообщил старший оперативный дежурный Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Павлов.

«Наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды. В реках Новгородской области наблюдается снижение уровня воды», — отметил он.

По словам Павлова, в течение двух суток ожидается подъём уровня воды в реке Волхов, но без достижения критической отметки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вода в Новгородской области пошла на спад. На сегодняшний день максимальный уровень воды в подтопленных районах — 30 см. Спасательные и восстановительные работы в регионе продолжаются. Остаются подтопленными 37 населенных пунктов в 10 районах, отрезанными от «большой земли» 14 населённых пунктов. Электроснабжения нет в девяти сёлах и деревнях Шимского и Крестецкого районов Новгородской области. Разрушены 47 участков дорог. С 6 ноября 2019 года в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.

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