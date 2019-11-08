Ростов-на-Дону, , 18:14 — REGNUM Бухгалтер одной из школ Ростова-на-Дону подозревают в присвоении и растрате денег, выделенных на заработную плату педагогов. Общая сумма хищений составляет 4 млн рублей.

По предварительным данным, в 2017—2018 годах женщина подделывала платёжные поручения и вносила ложные сведения в документы. Затем средства поступали на её личную банковскую карту и карту матери, работавшей в школе уборщицей. Распоряжалась средствами женщина по своему усмотрению, пишет ряд региональных СМИ.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону главные бухгалтеры стали чаще попадаться на воровстве. Ранее из-за действий бухгалтера школа № 22 недополучила более 2,7 млн рублей. Ростовская гимназия № 35 вовсе оказалась на грани закрытия из-за многомиллионных долгов, которые образовались после махинаций бухгалтера.

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