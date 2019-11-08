Вильнюс, , 18:13 — REGNUM Экологическая катастрофа, которая произошла после сгоревшего в Алитусе крупнейшего в Прибалтике завода по переработке использованных автомобильных покрышек, может распространится за пределы территории Литвы и коснуться в том числе и Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 ноября. Такой вывод можно сделать из слов мэра Алитуса Нериюса Цясулиса, который на своей странице в социальной сети Facebook написал, что тонны заражённой воды после пожара уже сейчас уходит в грунт, а центральные власти оставшуюся воду намерены попросту слить в реку Неман, которая проходит через Алитус.

«Оставшиеся после тушения пожара десятки тысяч кубов чёрной, дурнопахнущей воды, потихоньку уходит в грунт, а затем в Неман», — заявил градоначальник. По его словам, литовское министерство защиты окружающей среды приняло решение слить заражённую воду в Неман, предварительно пропустив её через очистные сооружения. Но это, считает Цясулис, не очистит воду. По его словам, очистные сооружения не выдержат такого объёма заражённой воды и выйдут из строя.

«Очистные сооружения будут выведены из строя на полгода, а это значит, что не только эта чёрная вода, но и все городские отходы успешно будут путешествовать по Неману», — пояснил он.

Он также намекнул, что правительственные эксперты представляют обществу недостоверную информацию. Например, о составе заражённой воды, которая по мнению центральных властей не столь опасная. Градоначальник Алитуса ссылается на городских специалистов, которые «хватаются за голову». При этом его возмущает, что министерство отказывается письменно распорядиться слить воду в Неман, а лишь «рекомендует». При этом формальным исполнителем хочет сделать самоуправление города и городские службы. Соответственно вся ответственность за непредсказуемые для экологии последствия ляжет на самоуправление, а не на центральные власти.

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«Понятно только одно — за сутки вода опускается в грунт примерно на 8 сантиметров. Время жмёт. Решений нет, поскольку все понимают — выбираем плохой вариант из нескольких намного хуже. И кто останется виновен в конце концов?», — заключил Цясулис.

Отметим, что река Неман ведёт к границе с Калининградской областью, далее протекает вдоль границы и впадает в Куршский залив, акваторию которого делит Литва и Россия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. В настоящий момент пожарные-спасатели разгребают завалы из остатков сгоревшего пластика. Среди гражданского населения и пожарных есть отравившиеся. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц. В зону загрязнения попали 56 хозяйств производителей сельхозпродукции. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей. Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене заявила, что попавшие в почву и воздух элементы вызывают болезни сердца, лёгких и рак. Последствия пожара будут чувствоваться десятилетиями, а пожар такого типа «в сто раз больше загрязняет, чем лесные пожары, и в десятки раз, чем загрязнение при извержении вулкана», отметила профессор.

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