Ставрополь, , 18:26 — REGNUM Автомобиль, попавший в ДТП с «КамАзом» и другим легковым автомобилем в Ставропольском крае, был переполнен. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла 7 ноября около 22:30 мск в Шпаковском районе на 302 км автодороги Ставрополь — Батайск. По предварительным данным, водитель Kia Ceed выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ», а после этого с автомобилем бренда «Яндекс. Такси» марки Lada Granta.

В результате ДТП пострадали водители легковых автомобилей и десять пассажиров, ехавших в такси, семь из них — дети. Состояние двоих взрослых и одного ребёнка оценивается как тяжёлое.

Отмечается, что пассажиры в такси ехали с нарушением правил перевозки людей. В автомобиле, рассчитанном на четыре пассажирских места, ехали десять пассажиров, что вдвое больше положенной нормы. Удерживающих устройств для детей в Lada Granta не было. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 пострадавших в результате столкновения двух легковых и одного грузового автомобилей в Ставропольском крае.

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