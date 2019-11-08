Вологда, , 17:38 — REGNUM На вологодских реках снижается уровень воды, однако, по прогнозам синоптиков, ситуация может измениться. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора области.

По прогнозу, с 10 по 12 ноября на всей территории области прогнозируются осадки и повышение температуры воздуха до +5 градусов, что может спровоцировать таяние выпавшего снега и повторное повышение уровней воды в реках.

«В связи с неблагоприятным прогнозом продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, устраняя последствия паводка и оказывая помощь муниципалитетам по восстановлению размытых дорог и пострадавшей инфраструктуры», — заявил Олег Кувшинников.

По поручению губернатора в режиме постоянной готовности продолжает находиться вертолет санитарной авиации, который в случае необходимости готов немедленно вылететь в любую точку области.

Напомним, в 13 районах Вологодской области был введен режим ЧС.