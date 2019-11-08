Вологда, , 17:19 — REGNUM Власти Вологды готовятся к предстоящему подъему уровня воды в реках в связи с ожидающимися в выходные потеплением и осадками.

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В срочном порядке для беспрепятственного прохода паводковых вод проводится обследование и очистка от мусора акваторий и прибрежной территории рек Вологда, Содемы, Евковки, Шограша и Тошни, сообщает «VologdaPoisk».

Готовятся пункты для временного размещения населения. Полностью готовы принять жителей подтопленных домов на базе школ № 20, № 8, № 14, в резерве находится школа № 39. Кроме того, приготовлены комнаты в общежитиях ВПЗ и ВОМЗ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, причиной ЧС в Вологодской области стали аномальные снегопады и паводок. Вместе с тем в МЧС фиксируют снижение уровня воды.