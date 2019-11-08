Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 15-летней девушки в Екатеринбурге был установлен и задержан сотрудниками полиции и СКР при активном участии общественности и журналистов. Об этом сообщает пресс-служба свердловского регионального управления СКР.

Изначально установить всех участников инцидента было невозможно. Возникший конфликт был спонтанным. В то же время в распоряжение следователей попали записи с камер наблюдения. На них оказались запечатлены двое тех, кто скрылся после инцидента. Правоохранительные органы обратились в СМИ с просьбой опубликовать скрины записей. А затем граждане начали звонить следователям и сообщать информацию о местонахождении скрывшихся. Это позволило найти и поймать подозреваемого в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт разгорелся вечером 5 ноября. Друг против друга встали две компании в каждой по три человека. Во время конфликта девушка получила удар ножом. Её увезли в машине скорой помощи и затем она скончалась.

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