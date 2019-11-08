Лянтор, Югра, , 17:02 — REGNUM В Югре вынесен приговор по факту гибели восьми подростков на пожаре в посёлке Лянтор в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Сургутском районном суде.

В суде установлено, что гражданин И., являясь владельцем дачи в посёлке Лянтор, хранил в помещении дома различные ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, чем нарушил нормы противопожарной безопасности.

Причём И. систематически в течение двух лет предоставлял свою дачу подросткам, которых оставлял одних, без контроля со стороны взрослых.

В результате допущенных И. нарушений требований пожарной безопасности на даче парами горючей жидкости пропитались предметы, которые подростки использовали при растапливании металлической печи в банном помещении на даче. Это привело к возгоранию строения и гибели восьми несовершеннолетних.

Приговором суда гражданин И. признан виновным по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На приговор суда защитник И. подал апелляционную жалобу. Уголовное дело будет передано на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

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